Ученые предупредили: солярии могут спровоцировать рак кожи

Ученые пришли к выводу, что запрет на солярии для несовершеннолетних потенциально снижает расходы на здравоохранение и повышает экономическую эффективность

Ученые из США выяснили, что солярии способствуют появлению у человека меланомы. Это один из самых опасных видов рака. Особенно сильно рискуют те, кто пользовался такой услугой в молодом возрасте.

Исследование было опубликовано на сайте acsjournals.

Как рассказал Антуан Эскандер, доктор медицинских наук и ведущий автор работы, во многих странах есть запрет на использования солярия детям и подросткам.

Во время исследования были оценены риски и выгоды такого запрета. Была построена модель жизни американских подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Затем с ее помощью ученые проверили, как солярии влияют на их здоровье.

Моделирование показали, что запрет на использование соляриев может предотвратить 15 тысяч 101 случай возникновения меланомы, а также 3299 случаев рецидивов среди 17,1 миллиона подростков.

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