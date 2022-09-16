В Израиле найден революционный метод лечения болезни Паркинсона

Исследование может открыть новый подход к борьбе с болезнью, позволяющий выявлять людей в молодом возрасте.

Болезнь Паркинсона можно вылечить благодаря фиксации слабого электрического тока в части мозга.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного израильскими учеными из Хайфского университета, пишет Times of Israel.

Отмечается, что исследование, прошедшее рецензирование и опубликованное в журнале NJP Parkinson’s Disease, может открыть новый подход к борьбе с болезнью и позволить обнаруживать заболевание у молодых людей.

Доктор Шани Стерн, невролог из Хайфского университета, обнаружила в ходе исследования, что независимо от того, есть ли у пациентов идентифицированная мутация или нет, у всех наблюдалось снижение скорости синаптических токов в определенных частях мозга по сравнению со здоровыми людьми. Это специфические токи, генерируемые под синапсами, которые являются проводниками между нейронами.

Стерн и ее коллеги написали в своем исследовании, что изменения, которые они выявили в мозге, «являются центральными и сходными с болезнью Паркинсона».

«Мы обнаружили механизмы, общие для всех изученных нами случаев болезни Паркинсона. Это механизмы, о которых не было известно, что они связаны с болезнью Паркинсона. Теперь у нас есть новые цели, для которых могут быть разработаны лекарства будущего, которые могут сделать их более похожими на здоровые нейроны», — сказала Стерн.

Издание отмечает, что теперь ученая надеется найти новую стратегию борьбы с болезнью Паркинсона. В частности, могут быть разработаны лекарства, которые вернут токи к нормальному уровню и благодаря этому изменению потенциально замедлят или уменьшат начало болезни.

Как сообщал Курсор, медики назвали ряд безобидных симптомов, которые могут указывать на развитие болезни Паркинсона.

Также Курсор писал о том, что пестициды в больших количествах могут вызвать бесплодие, диабет и болезнь Паркинсона.