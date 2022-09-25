В Китае создали маску, обнаруживающую вирусы за 10 минут

Новая биоэлектронная маска может обнаруживать распространенные респираторные вирусы, включая грипп и коронавирус, а затем известить пользователей через мобильные устройства.

Группа китайских ученых из Университета Тонджи разработала маску, которая может обнаружить заражение вирусом через 10 минут.

Об этом сообщает NewsYou.info.

Отмечается, что респираторные возбудители, вызывающие COVID-19 и грипп, распространяются через мелкие капли и аэрозоли, выделяемые инфицированными людьми во время разговора, кашля или чихания.

«Новая биоэлектронная маска может обнаруживать распространенные респираторные вирусы, включая грипп и коронавирус, а затем известить пользователей через мобильные устройства», — пишет издание.

Согласно сообщению, высокочувствительная маска способна измерять образцы жидкости объемом 0,3 микролитра и газообразные образцы с низкой концентрацией 0,1 фемтограмма на миллилитр.

«Команда профессора Фана Иня разработала небольшой датчик, содержащий три типа синтетических молекул, которые могут одновременно распознавать поверхностные белки коронавирусом (SARS-CoV-2), птичий грипп (H5N1) и свиной грипп (H1N1)», — пишет издание.

Также отмечается, что разработчики маски заявили, что могут легко обновить переносное устройство для обнаружения новых респираторных вирусов.

Как сообщал Курсор, обнаружен предполагаемый новый вирус, известный как томатный грипп или томатная лихорадка, поражающий в основном детей в штате Керала в Индии.

Подозреваемый вирус описывается как эндемичный и не опасный для жизни. Симптомы включают лихорадку, усталость, тошноту, диарею, боли в теле и сыпь. Согласно переписке, грипп мог быть последствием чикунгуньи, лихорадки денге у детей или новым вариантом ящура.

Курсор также сообщал, что ученые раскрыли новые детали о вирусе оспы обезьян. Американские исследователи рассказали, как долго вирус обезьяньей оспы может оставаться стабильным и где может жить.

Напомним, что израильские исследователи рассказали, может ли оспа обезьян вызвать такую же пандемию, как коронавирусная инфекция.