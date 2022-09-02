В субботу Землю накроет затяжная магнитная буря

Повышенная солнечная активность может оказать сильное негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В субботу, 3 сентября, Землю накроет мощной магнитной бурей, которая продлится три дня.

Об этом сообщает портал Meteoprog.

По данным метеорологов, магнитная буря будет длиться с 3 по 5 сентября, а ее пик придется на 3 и 4 число. В эти дни она достигнет уровня G1-G2. Она может оказать сильное негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также отмечается, что в сентябре произойдет пять геомагнитных всплесков меньшей активности. Так, ожидается несколько геомагнитных всплесков: 6, 7, 9, 13 и 14 сентября. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.

Как сообщал Курсор, в сентябре ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности. Две из них будут достаточно сильными, еще две — средней интенсивности и две — слабые.