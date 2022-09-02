В субботу Землю накроет затяжная магнитная буря

В субботу, 3 сентября, Землю накроет мощной магнитной бурей, которая продлится три дня.
Об этом сообщает портал Meteoprog.
По данным метеорологов, магнитная буря будет длиться с 3 по 5 сентября, а ее пик придется на 3 и 4 число. В эти дни она достигнет уровня G1-G2. Она может оказать сильное негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Также отмечается, что в сентябре произойдет пять геомагнитных всплесков меньшей активности. Так, ожидается несколько геомагнитных всплесков: 6, 7, 9, 13 и 14 сентября. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.
Как сообщал Курсор, в сентябре ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности. Две из них будут достаточно сильными, еще две — средней интенсивности и две — слабые.
3-6 сентября — сильная магнитная буря;
10 сентября — незначительные колебания;
13-15 сентября — умеренные магнитные колебания;
16-17 сентября — незначительные колебания;
22-25 сентября — магнитная буря средней интенсивности;
26 сентября — мощная магнитная буря.
Как сообщал Курсор, коронавирус и другие инфекции поражают сердечную мышцу и провоцируют развитие воспалительных процессов в сосудах, повышая риск развития различных заболеваний. В связи с этим кардиолог рекомендует вакцинироваться и от гриппа, и от COVID-19.
Еще одним фактором, который негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, является лишний вес. Для мужчин не желательно иметь талию объемом более 102 сантиметра, а для женщины — более 88 сантиметров. Поэтому нужно следить за своим питанием и не допускать переедания, которое перерастает в ожирение.
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