ВОЗ составила топ-5 самых больших угроз нашему здоровью в 2022 году

По мере того, как мир меняется и все больше культур модернизируется, число проблем, с которыми нужно справляться, увеличивается. Пока врачи и ученые думают о том, как минимизировать ущерб на глобальном уровне, важно, чтобы мы знали об опасностях для нашего здоровья.

Если вы погуглите слово «эпидемия», большинство результатов будут связаны с COVID-19, но до того, как этот вирус вошел в нашу жизнь, Всемирная организация здравоохранения и эксперты в области общественного здравоохранения предупреждали нас о других проблемах со здоровьем, которые стали гораздо более распространенными за последнее 50 лет.

Вот список пяти главных проблем со здоровьем в 2022 году:

1. Ожирение

На протяжении большей части истории человечества голод был основной причиной смерти во всем мире. Сегодня, конечно, голод по-прежнему затрагивает более миллиарда человек, но наряду с этим изобилие еды и увеличение количества промышленных товаров, продаваемых как продукты питания, наряду с распространением по всему миру сетей, таких как McDonald’s, создали противоположную проблему. Когда вы можете есть когда угодно и сколько хотите, легче страдать от опасных последствий ожирения.

В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ожирение глобальной эпидемией. В 2020 году организация опубликовала данные, показывающие, что более 1,9 миллиарда человек старше 18 лет имеют избыточный вес; более 650 миллионов из них страдают ожирением , что вредно и опасно. По оценкам экспертов, если эта тенденция сохранится, к 2030 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес.

В Израиле данные Министерства здравоохранения показывают, что каждый четвертый гражданин страдает ожирением или избыточным весом, при этом около 4000 смертей в год являются прямыми или косвенными последствиями этой серьезной проблемы. В 2018 году Израильская медицинская ассоциация заявила, что ожирение — это болезнь во всех смыслах.

2. Изоляция/одиночество

За последние два года мы ощутили тяжелые последствия локдауна и изоляции дома. Неудивительно, что официальные данные также показывают, что одиночество может быть вредным для психического и физического здоровья.

3. Стресс и тревога

В 2016 году ВОЗ выпустила предупреждение о хроническом стрессе, который назвала «самой опасной эпидемией 21 века».

4. Болезнь Крона и другие воспалительные заболевания кишечника.

Болезнь Крона — это воспалительное заболевание кишечника, которое считается наиболее распространенным у евреев ашкеназского происхождения и в целом у жителей развитых районов с высоким социально-экономическим статусом. Заболевание имеет генетическую основу, но в последние десятилетия оно было диагностировано у большего числа людей.

В Израиле распространенность воспалительных заболеваний кишечникаявляется самой высокой в ​​мире: от них страдают почти 40 000 израильтян. Хорошая новость заключается в том, что теперь легче диагностировать проблему и лечить ее должным образом. Симптомы этих заболеваний включают запор, рвоту, боль в животе, диарею и лихорадку. И хотя болезнь Крона является хроническим неизлечимым заболеванием, его, безусловно, можно контролировать, а симптомы можно облегчить с помощью лекарств и перехода на более здоровую диету с помощью диетолога, который является экспертом в области заболеваний пищеварения.

5. Эндометриоз

По разным оценкам, эндометриоз встречается у 10-15% женщин детородного возраста, но, несмотря на то, что он считается очень распространенным явлением, для постановки точного диагноза женщине может потребоваться в среднем 12 лет. Заболевание может проявляться значительными менструальными болями, сильными менструальными кровотечениями, болями при половом акте, желудочно-кишечными расстройствами, болями и болезненностью в области малого таза, хронической усталостью, депрессией и даже трудностями с зачатием.

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