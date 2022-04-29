Эксперты рассказали о вреде фруктовых соков при диабете

По мнению экспертов Diabetes UK, фруктовые соки на самом деле очень опасны для людей с диабетом. Такие напитки могут резко повысить уровень сахара в крови. Причиной этого является гликемический индекс соков.

Если у вас диабет 2 типа, вы знаете, что вам необходимо уделять особое внимание уровню сахара в крови. Некоторые напитки могут резко увеличить количество глюкозы в организме, и одним из примеров такого напитка является фруктовый сок.

Гликемический индекс помогает узнать, насколько быстро углеводы и продукты повышают уровень глюкозы в крови после употребления. Апельсиновый сок, например, находится между 66 и 76 по 100-балльной шкале. Это означает, что его, как и все продукты с высоким гликемическим индексом, лучше не употреблять диабетикам.

Кроме того, Diabetes UK подчеркивает, что пациентам с диабетом лучше вообще не пить фруктовые соки или стараться употреблять их как можно меньше.

Фруктовый сок может помочь только тем, у кого сахар в крови изначально понижен. В противном случае такое состояние называется гипогликемией.