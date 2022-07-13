Кардиолог назвал продукты, которые эффективно укрепляют сердце

Даже прогулка в течение тридцати минут в день и обязательное употребление овощей при каждом приеме пищи — это два пункта, которые помогут значительно улучшить здоровье сердца. Однако это не всегда получается сделать.

В напряженные периоды жизни, когда вы, возможно, не можете ежедневно гулять или есть овощи столько, сколько вам хочется, SheFinds.Com выяснил, какие полезные добавки помогут вашему сердцу оставаться здоровым.

Кардиолог Дэвид Сабгир сказал: «Мне нравится рекомендовать своим пациентам добавки с клетчаткой. Однако лучше всего получать клетчатку из пищи, потому что добавки не обеспечивают витамины, минералы и другие питательные вещества, которые делают продукты, богатые клетчаткой».

Продукты, особенно богатые клетчаткой, — это ягоды, бобовые, цельнозерновые и большинство овощей.

Помимо клетчатки, какие еще продукты можно есть, чтобы улучшить здоровье сердца

«Авокадо — полезный для сердца фрукт. Он содержит натуральные полезные жиры, которые улучшают усвоение питательных веществ и не повышают уровень плохого холестерина, также называемого ЛПНП, — сказал доктор Сабгир. — Авокадо также является хорошим источником клетчатки, которая может помочь снизить уровень холестерина и снизить риск болезней сердца. А поскольку многие из нас не получают достаточного количества клетчатки, это может быть восхитительным решением!»

Намазывание авокадо на тосты — это быстрый и легкий завтрак, полезный и питательный для сердца.

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