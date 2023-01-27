Врач назвала продукты, которые являются натуральными пребиотиками

Заботиться о здоровье кишечника и всего организма помогут полезные продукты, которые содержат пребиотики, регулирующие микрофлору.

Эксперт объяснил, что пребиотики регулируют микрофлору кишечника, что прямо влияет на состоняие всего организма. Они стимулируют рост и усиливают метаболическую активность нормальной флоры. Дают силы хорошим бактериям.

Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram .

Голобородько советует ежедневно вводить в свой рацион не менее 3-5 продуктов из списка и питаться разнообразно.

В список самых полезных специалист включил семена льна, все каши и овощи, листовую зелень, ячмень и ячменный чай, цикорий, спаржу, грибы, лук и чеснок. Также пребиотиками богаты топинамбур, батат, картофель в кожуре запеченные, водоросли, агар как загуститель (альгинаты), семечки. Введите в рацион также цельные каши (киноа, амарант, теф, гречка) и любые некрахмалистые овощи (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, отруби)

Помимо этого, в рационе должны быть растворимая клетчатка (пектины цитрусовых, яблок, псилиум — семена подорожника, гуаровая камедь, хитозан из грибов).

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