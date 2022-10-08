Врач рассказала, как яблоки помогают предотвратить различные формы рака

Яблоки являются ценным источником витаминов и микроэлементов, а еще они могут помочь в профилактике целого ряда болезней.

Врач-диетолог Ольга Шмелева заявила, что яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.

Витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С, пояснила Шмелева.

Фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника. Однако люди, страдающие от лишнего веса и диабета, могут есть не очень сладкие яблоки, отметила врач.

В яблоках содержится большое количество железа, при употреблении мяса этот элемент усваивается лучше. Если вы не едите мясо, яблоки помогут восполнить железо в организме.

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