Врач рассказала, как яблоки помогают предотвратить различные формы рака

Врач-диетолог Ольга Шмелева заявила, что яблоки являются отличным средством в профилактике развития онкологических заболеваний.
Об этом пишет Вести-UA.net.
Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С, который является природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.
Витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С, пояснила Шмелева.
Фрукты богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника. Однако люди, страдающие от лишнего веса и диабета, могут есть не очень сладкие яблоки, отметила врач.
В яблоках содержится большое количество железа, при употреблении мяса этот элемент усваивается лучше. Если вы не едите мясо, яблоки помогут восполнить железо в организме.
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