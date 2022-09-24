Врачи назвали алкогольный напиток, который может обвалить уровень сахара в крови

Некоторые виды алкоголя способны не просто понизить уровень сахара в крови до опасного уровня, но и вызвать серьезные и даже необратимые последствия.

Определенные продукты и напитки способны доставить много хлопот с уровнем сахара в крови даже тем, у кого нет сахарного диабета. Медики рекомендуют исключать такие продукты из рациона или ограничивать их употребление.

Об этом пишет Express.

Ученые назвали виды алкоголя, которые не стоит употреблять в первую очередь людям с диабетом 2 типа.

Ученые напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя способно вызвать неприятные эффекты и нарушить работу нескольких органов организма человека. И большинство из них по словам специалистов, повышают уровень сахара в крови, а потом опасным способом его понижают.

Самый жесткий эффект могут дать пиво, сладкие вина, хересы и различные ликеры. Если вы выпьете несколько таких напитков, то можете ожидать повышение уровня сахара в крови с дальнейшим стойким падением через несколько часов, особенно во время сна, объясняют врачи.

Они подчеркивают, что гипогликемия – не менее опасное состояние, чем и повышенный уровень сахара в крови. Если уровень сахара в крови очень низкий – намного выше становится риск развития сердечной аритмии, повреждение мозга и инфаркта миокарда, добавляют британские специалисты.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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