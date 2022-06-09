Врачи назвали фрукт, который поможет снизить кровяное давление

Одним из полезных для сердца минералов, который должен быть включен в любую сбалансированную диету, является калий. Он крайне важен для улучшения мышечной и нервной функции и снижения артериального давления.

Первый продукт, о котором вы можете подумать в связи с калием, — это бананы, но на самом деле есть и другие продукты, которые могут принести вашему телу столько же, если не больше, пользы для здоровья сердца и снижения риска инсульта и высокого кровяного давления.

Если вам нужен простой способ включить больше калия в свой рацион, есть один летний фрукт, который вы могли бы есть регулярно, чтобы дать вашему телу столь необходимый импульс для похудения и общего состояния здоровья.

Канталупа (мускусная дыня) с низким содержанием калорий и высоким содержанием калия является одним из лучших фруктов, которые можно есть ежедневно для общего оздоровления организма. Этот насыщенный водой фрукт не только может помочь вам увлажнить вас, но также было показано, что он постепенно снижает кровяное давление, предлагая широкие преимущества для здоровья вашего сердца. По данным Американской кардиологической ассоциации, средний взрослый человек должен потреблять около 4700 миллиграммов (мг) калия в день, при этом многие люди испытывают дефицит этого минерала.

Для сравнения, одна полная мускусная дыня содержит 1474 мг калия, что дает вам толчок к достижению ваших целей, а также увлажняет ваше тело. «Калий сохраняет ваше сердце здоровым, потому что он противодействует воздействию натрия. Чем больше калия вы получаете из богатых источников, тем больше натрия вы теряете с мочой», — отмечает доктор Клара Лоусон.

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