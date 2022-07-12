Врачи назвали продукты, которые могут вызвать кислотный рефлюкс

Кислотный рефлюкс может быть разочаровывающим и пугающим опытом. Обычно это не вызывает беспокойства, особенно когда случается нечасто. Но у некоторых людей кислотный рефлюкс может быть хроническим и, по-видимому, вызываться любой пищей.

У доктора Елены Дешко из Торонто спросили, какие ингредиенты, из которых мы готовим еду, могут способствовать кислотному рефлюксу.

Об этом пишет SheFinds.com.

«Кислотный рефлюкс возникает, когда кислота, присутствующая в вашем желудке, попадает в пищевод (трубку, которая соединяет ваш рот с желудком), раздражает его и вызывать жжение, которое также известно как изжога», — рассказала врач.

Доктор Дешко сказала, что когда дело доходит до продуктов, которые стоит исключить во время готовки, то это продукты с высоким содержанием жира.

«Продукты с высоким содержанием жира часто могут вызывать желудочный рефлюкс. Жир замедляет скорость опорожнения желудка в тонкую кишку. Следовательно, поскольку пища дольше находится в желудке, это увеличивает вероятность того, что кислота попадет в пищевод. К продуктам с высоким содержанием жира относятся продукты, обжаренные на растительном масле, сливочном масле, топленом масле, сыр и жирные куски мяса», — отметила доктор.

Доктор Дешко также поделилась некоторыми другими продуктами с высоким содержанием жиров, на которые следует обратить внимание:

Алкоголь: как и никотин, алкоголь может играть роль в снижении тонуса пищеводного сфинктера, что может вызвать у некоторых людей эпизод кислотного рефлюкса.

Острая пища: у некоторых людей горячая или острая пища может вызвать или усугубить кислотный рефлюкс. Хотя доказательств того, что специи, такие как острый перец, вызывают рефлюкс, все еще недостаточно, недавнее корейское исследование 2017 года показало, что острая пища была распространенным триггером кислотного рефлюкса у участников исследования.

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