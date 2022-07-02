Врачи назвали простые продукты для здоровья сердца

Правильное питание, регулярные физические упражнения и уделение приоритетного внимания управлению стрессом — все это ключевые компоненты здорового образа жизни сердца.

Знать, какие продукты вы должны добавить в свой рацион, так же важно, как и знать, чего вам следует избегать, поэтому SheFinds.com спросили Саманту МакКинни, диетолога Life Time, какие продукты вы должны есть каждый день, чтобы ваше сердце было сильным и здоровым в течение всего дня.

Зелень

«Листовые зеленые овощи, такие как шпинат и капуста, хорошо известны своим богатством витаминов, минералов и антиоксидантов. В частности, они являются отличным источником витамина К, который помогает защитить ваши артерии и способствует правильному свертыванию крови”, — сказала доктор.

Авокадо

«В авокадо много клетчатки, мононенасыщенных жиров, магния и калия, — объясняет МакКинни, — они могут помочь снизить уровень холестерина, кровяное давление и риск метаболического синдрома».

Грецкие орехи

«Исследования показывают, что грецкие орехи могут помочь снизить уровень холестерина и артериального давления; они также понижают риск сердечных заболеваний», — отметила диетолог.

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