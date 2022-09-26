Врачи рассказали, как предотвратить выпадение волос

Выпадение волос (или алопеция) может быть временным или постоянным. С ним могут столкнуться как женщины, так и мужчины, хотя у последних это более характерно.

Клиника Мэйо рекомендует бережно относиться к своим волосам. Не тяните за волосы, расчесывая их, когда они мокрые.

Как и в случае с факторами риска выпадения волос, профилактика включает минимизацию стресса, здоровое питание и поиск лекарств, побочные эффекты которых не включают выпадение волос, утверждает Harvard Health. Еще одна рекомендация — не делиться своими головными уборами, расческами или щетками с другими.

Служба здоровья Клалит заявляет, что не рекомендует красить волосы, если вы не хотите, чтобы они были повреждены. Многократное воздействие красителей может повредить кожу головы и даже вызвать воспалительные процессы, которые даже приведут к облысению. По данным Клалит и клиники Мэйо, также полезно защищать волосы от солнечного света и не курить.

Согласно клинике Мэйо, самый эффективный способ диагностировать выпадение волос — это проконсультироваться с врачом, который затем, скорее всего, проведет медицинский осмотр.

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