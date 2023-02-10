IPhone первого поколения продадут на аукционе за рекордную сумму

iPhone первого поколения в 2007 году можно было купить за 499/599 долларов.

Запечатанный iPhone первого поколения, который выпустили в 2007 году, продадут на аукционе примерно за 50 тысяч долларов, сообщает Business Insider

Карен Грин получила телефон в подарок от друзей, когда устроилась на новую работу. Характеристики телефона — камера на 2 мегапикселя и 8 ГБ памяти.

Однако тогда Грин уже имела новый телефон, а полученный в подарок iPhone не был совместим с ее существующей сотовой сетью. Поэтому женщина положила телефон на полку, где он пролежал годами.

В октябре Грин узнала, что iPhone первого поколения 2007 года был продан за почти 40 тыс. долларов. Тогда женщина позвонила в аукционный дом и оказалось, что туда обратились множество владельцев айфонов старых поколений.

Основатель аукционного дома LCG Auctions Марк Монтеро сообщил журналистам, что у 99% обратившихся не было того, что было действительно интересно. Но у Грин была действительно уникальная работа, за которой стояла великая история.

В 2019 году женщина появилась в телешоу «Доктор и дива», где оценщик антиквариата Лори Вердераме оценила ее iPhone в 5000 долларов.

Цена выросла с тех пор. Грин сказала, что решила продать iPhone сейчас, чтобы поддержать свою молодую студию косметической татуировки в Нью-Джерси. Но если бы у нее была возможность воздержаться еще 10 лет от продажи смартфона, она бы это сделала.

«Единственная причина, по которой я продаю этот телефон, заключается в том, что мне нужно поддерживать этот бизнес», — прокомментировала Грин журналистам.

Напомним, Apple намерена выпустить iPhone Ultra, который будет гораздо дороже, чем линейка iPhone Pro.

Также стало известно, почему смартфоны на платформе Android стоят гораздо меньше, чем телефоны Apple. Оказалось, что причина вовсе не в бренде.