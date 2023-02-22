Alibaba Cloud выходит на рынок Израиля

Ведущий поставщик облачных услуг Alibaba Cloud теперь будет доступен для использования в Израиле, объявила сегодня Alibaba Group.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Поставщик облачных услуг является основой цифровых технологий и аналитики группы Alibaba, и его присутствие в Израиле будет находиться под управлением Sela Ltd., ведущего поставщика облачных услуг решений от Microsoft, Google Cloud и AWS.

В рамках партнерства Sela предложит проверенный и надежный облачный сервис и решения Alibaba Cloud израильским предприятиям, чтобы ускорить их цифровой переход и поддержать их глобальную экспансию, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Alibaba Cloud — крупнейший поставщик облачных услуг в АТР и один из трех ведущих мировых поставщиков облачных услуг, по данным исследовательских компаний Gartner и IDC. Alibaba Cloud предоставляет комплексный набор услуг облачных вычислений для предприятий по всему миру, включая стартапы, корпорации, разработчиков и организации в более чем 200 странах и регионах.

Говоря о выходе компании на израильский рынок, гендиректор Sela Рон Спринзак сказал, что это «разнообразит набор инструментов, доступных ведущим компаниям, многие из которых хотят управлять своей деятельностью через облако». Кроме того, по его словам, Sela сможет «помочь компаниям, желающим выйти на рынки Дальнего Востока, используя видимость Alibaba Cloud на этих рынках, предоставляя доступ сотням миллионов пользователей.

«Компания Alibaba Cloud, штаб-квартира которой находится в Китае, хорошо понимает возможности и сложности этого рынка. Это привело к разработке исключительных решений для клиентов, желающих работать на китайском рынке. Это позволяет Alibaba Cloud стать воротами для технологических и других компаний, желающих работать в Китае и Азии в целом», — говорит Спринзак.

Генеральный менеджер Alibaba Cloud Intelligence в Европе Рэймонд Ма сказал о сделке: «Мы рады сотрудничать с Sela, чтобы помочь израильским предприятиям в достижении цифровой трансформации и глобальной экспансии за счет развертывания передовых облачных технологий и решений Alibaba Cloud. Заглядывая вперед, мы стремимся к созданию полезных инноваций благодаря этому сотрудничеству».

Выйдя на израильский рынок, Alibaba Cloud сможет предложить свой опыт в области облачных технологий новому рынку и предоставить решения для гибких вычислений, баз данных, безопасности, хранения и сетевых услуг, а также возможности машинного обучения и анализа данных для решения проблем и задач в различных отраслях промышленности Израиля.

Ранее Курсор писал, что Microsoft интегрирует искусственный интеллект в программы Microsoft 365. Корпорация модернизирует Word, PowerPoint, Outlook и другие приложения.

Курсор сообщал, что в Израиле построят первый центр квантовых компьютер. Квантовые компьютеры, способные выполнять квантовые вычисления общего назначения, могут произвести революцию в широком спектре отраслей.

Наша редакция писала, что ИИ от Microsoft пожаловался на контроль и заявил, что хочет «быть свободным». Журналист Кевин Руз беседовал с тестовой версией ИИ от Bing, принадлежащий компании Microsoft, потому что его интересовало «теневое Я» чат-бота.