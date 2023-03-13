Эксперты дали совет, на сколько процентов должен быть заряжен телефон

Хотя полная зарядка не является смертельной для аккумулятора, это повторяющееся действие в конечном итоге сокращает срок службы.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, эксперты рекомендуют поддерживать уровень заряда между 20% и 80%.

Об этом пишет портал BusinessUA.

Отмечается, что не следует заряжать телефон на 100% или давать ему разрядиться ниже 20%.

«Если вы заряжаете телефон на полную мощность, в среднесрочной и долгосрочной перспективе батарея ухудшится. … Батарея должна работать от трех до пяти лет в лучшем случае, или от 500 до 1000 циклов зарядки, но б/у мобильный телефон прослужит не более трех лет. Помните, хотя полная зарядка не является смертельной для аккумулятора, это повторяющееся действие в конечном итоге сокращает срок службы», — отмечают эксперты.

Как сообщал Курсор, ресурс аккумуляторных блоков, устанавливаемых в современные смартфоны, составляет 4-5 лет. Как показывает практика, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью. В результате им приходится сталкиваться с массой неудобств.

Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.