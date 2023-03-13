Эксперты дали совет, на сколько процентов должен быть заряжен телефон

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, эксперты рекомендуют поддерживать уровень заряда между 20% и 80%.
Об этом пишет портал BusinessUA.
Отмечается, что не следует заряжать телефон на 100% или давать ему разрядиться ниже 20%.
«Если вы заряжаете телефон на полную мощность, в среднесрочной и долгосрочной перспективе батарея ухудшится. … Батарея должна работать от трех до пяти лет в лучшем случае, или от 500 до 1000 циклов зарядки, но б/у мобильный телефон прослужит не более трех лет. Помните, хотя полная зарядка не является смертельной для аккумулятора, это повторяющееся действие в конечном итоге сокращает срок службы», — отмечают эксперты.
Как сообщал Курсор, ресурс аккумуляторных блоков, устанавливаемых в современные смартфоны, составляет 4-5 лет. Как показывает практика, большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью. В результате им приходится сталкиваться с массой неудобств.
Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона. Ученые из Японии выяснили, что человек получает примерно одинаковый уровень удовольствия от использования социальных сетей и процесса мечтания.
Участники оценивали процесс «размышлений» как более приятный, чем они думали ранее. В среднем уровень удовольствия участников колебался от 3 до 4 по 7-балльной шкале.