Эксперты посоветовали, как правильно заряжать смартфон ночью

Когда смартфон заряжается – он выделяет тепло, поэтому если устройство находится в чехле, это может привести к перегреву и повреждению батареи.

Существует мнение, что ночная зарядка якобы негативно влияет на смартфон. Однако многие привыкли заряжать свой гаджет именно ночью, ведь это очень удобно – до утра есть полностью заряженный аккумулятор. Однако неприятных последствий можно избежать, если правильно подготовить телефон.

Об этом пишет портал Pocket Lint.

Главное - не забывать, что когда смартфон заряжается – он выделяет тепло, поэтому если устройство находится в чехле, это может привести к перегреву и повреждению батареи. Это не говоря о том, что зарядка в чехле может занимать больше времени, чем без него.

Если смартфон нагревается во время зарядки, он заряжается медленнее. Таким образом, снятие чехла позволяет ускорить процесс зарядки и избежать перегрева, утверждают эксперты. Именно поэтому если вы оставляете телефон на зарядке всю ночь, это может привести к так называемой перезарядке телефона.

Однако переживать не стоит — большинство современных смартфонов достаточно "умны", чтобы перестать заряжаться после полной зарядки. После этого гаджет просто подбирает проценты по необходимости.

Еще одно правило "ночной зарядки": не стоит оставлять включенный в сеть телефон на мягкой поверхности, лучше положить его на что-то твердое – тогда тепло будет беспрепятственно рассеиваться и не повредит вашему гаджету.

Как сообщал Курсор, при зарядке мобильного телефона пользователям нужно помнить о простых правилах. Не стоит дожидаться, пока гаджет сядет, полностью разрядиться, да и держать устройство в сети до максимального процента нежелательно.

Курсор писал ранее, что каждый владелец гаджета хочет, чтобы его смартфон качественно работал и не "тормозил". Но часто пользователи сами совершают ошибки, которые приводят к серьезным проблемам в работе мобильного телефона.