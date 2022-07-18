Эксперты выяснили, сколько на самом деле стоит самый дорогой смартфон Xiaomi

Смартфон оснащен флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 6.7-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером пальца и адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц.

Не так давно компания Xiaomi представила на рынке свой самый дорогой смартфон, флагман Xiaomi 12S Ultra. Это устройство оборудовано 1-дюймовым фотосенсором Sony IMX989 на 50 Мп.

И вот эксперты из исследовательской группы Counterpoint Research подсчитали себестоимость смартфона. Так, специалисты пришли к выводу, что цена этого смартфона – 516 долларов, однако на рынке он будет стоить 899 долларов.

Как оказалось, самым дорогим компонентом смартфона являются процессор и сопроцессор, который отвечает за обработку изображений. Более того, 67 процентов всей стоимости смартфона выпадают на модуль памяти.

Напомним, что компании Qualcomm, Samsung и Sony – это основные поставщики компонентов Xiaomi 12S Ultra.

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