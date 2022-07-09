Глава Huawei заявил о способности бренда обойти Samsung

Ричард Ю лично считает другие бренды «мелкими производителями». По его мнению, южнокорейский бренд может продавать свои устройства в основном на своем дочернем рынке и в США.

Apple и Huawei могли бы доминировать на рынке мобильных устройств, если бы китайская компания не попала под санкции. Соответствующее мнение озвучил находящийся на посту гендиректор бренда из КНР Ричард Ю, намекая на способность обойти Samsung.

Представитель компании отметил, что Huawei подавляется на фоне санкций, введенных Соединенными Штатами. Без ограничительных мер бренд был одним из крупнейших в мире производителей смартфонов наряду с Apple. Ричард Ю лично считает другие бренды «мелкими производителями», что также относится и к Samsung. По его мнению, южнокорейский бренд может продавать свои устройства в основном на своем дочернем рынке и в США.

Однако эксперты считают такие выводы представителя Huawei неверными. Они напоминают, что бренд потратил много лет, пытаясь догнать Samsung. Когда у него появился шанс обогнать своего конкурента, китайский бренд был резко отброшен назад санкциями.

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