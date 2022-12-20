Google создает функцию, распознающую почерк врачей

В Индии в рамках конференции Google компания анонсировала новую функцию, встроенную в Google Lens. С ее помощью можно будет найти лекарство, лишь сфотографировав рецепт.

Об этом сообщает Tech Crunch.

Это своего рода считыватель, распознающий написанное неразборчивым почерком. Функция позволяет как загружать готовые фотографии из галереи, так и фотографировать в момент использования. Алгоритм научили распознавать записи и показывать владельцу гаджета упомянутые в рецепте медицинские препараты.

В Google утверждают, что в разработке участвуют фармацевты. Вероятно, что новая функция будет сравнивать текст (например, названия лекарств) с имеющимися на рынке названиями, чтобы находить необходимый товар.

Исполнительный директор Google в Индии показал на конференции, как работает эта функция, но конкретные сроки ее запуска не назвал. Он утверждает, что разработчикам нужно проделать еще много работы, чтобы функцией могли воспользоваться все.

В рамках мероприятия не сообщили, какие языки будут предусмотрены в технологии. Возможно, первой ее запустят в Индии, потому что там больше всего пользователей Google Lens.

Отмечается, что неразборчивые рецепты – проблема, существующая уже многие годы. Многие медики пишут их наспех, в силу чего пациентам трудно понять, какое именно лекарство нужно приобрести. Во многих технологических компаниях предпринимали попытки решить это проблему, но пока что безуспешно.

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