Илон Маск откровенно высказался о новой соцсети от Марка Цукерберга

Миллиардер Илон Маск в субботу отправился в социальные сети, чтобы прокомментировать планы Meta Platforms Inc. по созданию новой сети, похожей на Twitter.

Отвечая на твит пользователя, который поставил под сомнение логику генерального директора Meta Марка Цукерберга, стоящую за введением такого продукта, Маск коротко ответил, назвал эту попытку «копией».

Недавно сообщалось, что Meta создает специальное приложение для социальных сетей, похожее на Twitter, чтобы люди могли публиковать текстовые обновления.

Продукт все еще находится на ранней стадии, и дата выпуска не установлена, но юридические и регулирующие группы уже начали исследовать потенциальные проблемы конфиденциальности, связанные с приложением, чтобы решить их до запуска.

За несколько месяцев после того, как Маск взял на себя управление Twitter, было запущено или набрало обороты несколько конкурирующих платформ, в том числе Mastodon, Post.news и T2.

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