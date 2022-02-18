Израильские ученые научились печатать мясо на 3D принтере

Мясо созданное из «мясного парфюма» не отличается по структуре и вкусу от настоящего, однако для его приготовления нужно намного меньше времени, чем для натурального стейка.

Ученые из Израиля научились печатать мясо на 3D-принтере. Искусственное мясо имеет ту же текстуру и вкус, что и настоящее мясо

«Когда вы разрезаете его, оно выглядит очень похожим на настоящее мясо. Однако вам придется готовить это мясо несколько иначе, чем настоящее мясо. Оно жарится очень быстро», — сказал главный художник и шеф-повар Джордан Склер.

Стейки о которых он говорит сделаны из «мясного парфюма». Это ароматизированная искусственная кровь, которая придает кускам говядины и баранины настоящий вкус.

«Мы добиваемся естественного цвета из экстрактов фруктов и овощей», — говорит израильский биоинженер Алексей Томцов.

Ученым пришлось разработать специальную компьютерную программу для тщательного изучения мяса, чтобы воспроизвести его вкус и запах.

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