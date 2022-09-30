Камера iPhone 14 Pro признана второй в мире: кто на первом месте

Флагман Apple не смог занять первое место в списке гаджетов, оснащенных лучшими камерами. Ему отведено «почетное» второе место.

Тесты возможностей камеры новинки от Apple iPhone 14 Pro удивили своими результатами. Смартфону не удалось стать лучшим камерофоном в мире

Эксперты портала DxOMark, определили, что он занял всего лишь вторую строчку рейтинга.

iPhone 14 Pro набрал 146 очков, уступив лидеру в лице Honor Magic4 Ultimate лишь одним баллом. На третьей строчке расположился Huawei P50 Pro, а на четвертой прошлогодний флагман Apple – iPhone 13 Pro.

В качестве плюсов фотосъемки эксперты DxOMark назвали высокое качество снимков днем ​​и ночью, хорошую работу телеобъектива, макрорежим, а также идеальную стабилизацию изображения.

Среди минусов — также важные характеристики. Это засветы при съемке неба, ореолы вокруг объектов, а также несовершенный баланс белого.

Тем временем по видеосъемке iPhone 14 Pro был признан лучшим в мире — смартфон набрал 149 баллов против 137 Honor Magic4 Ultimate.

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