Новое обновление Apple исправит одну из самых раздражающих вещей в Интернете

Предстоящее обновление компании, iOS 16, имеет новую функцию в приложении «Настройки» под названием «Автоматическая проверка». Когда эта функция включена, iCloud будет автоматически и конфиденциально проверять устройство и Apple ID при использовании других приложений.
Об этом сообщает Independent.
Apple заявляет, что заменяет CAPTCHA «токенами частного доступа». Используя их, серверы могут запрашивать токены с криптографической подписью, подтверждающие, что пользователь прошел проверку подлинности.
Как и в iOS, Apple заявляет, что эта новая функция появится в macOS Ventura и сейчас внедряется в бета-версии. Параметр будет автоматически включен по умолчанию.
«Fastly и Cloudflare — это две CDN, которые разрабатывают стандарты Privacy Pass и уже сделали доступными свои услуги эмитента. Другие поставщики CAPTCHA, службы веб-хостинга и CDN также смогут запускать эмитентов токенов, которые будут работать с устройствами Apple», — говорится в сообщении Apple.
Как и Apple, Fastly говорит, что Google и Cloudflare также помогли разработать и стандартизировать технологию.
Люди, заботящиеся о конфиденциальности, обеспокоены тем, что происходит с данными, которые они предоставляют для решения CAPTCHA… Людям с настройками просмотра, ориентированными на конфиденциальность, предоставляется множество подсказок, чтобы подумать над этими вопросами — они часто сталкиваются с еще большим количеством CAPTCHA, чем обычные пользователи.
Курсор сообщал ранее, что израильский стартап представил проект по беспроводной зарядке электромобилей при движении. Технология будущего, о которой недавно только мечтали, уже не только разработана, но и протестирована израильскими специалистами компании Electreon.