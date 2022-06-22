Новое обновление Apple исправит одну из самых раздражающих вещей в Интернете

Apple собирается представить новую функцию для обхода CAPTCHA, поэтому пользователям iPhone не придется нажимать на изображения или расшифровывать странно нарисованные слова, чтобы доказать, что они люди.

Предстоящее обновление компании, iOS 16, имеет новую функцию в приложении «Настройки» под названием «Автоматическая проверка». Когда эта функция включена, iCloud будет автоматически и конфиденциально проверять устройство и Apple ID при использовании других приложений.

Об этом сообщает Independent.

Apple заявляет, что заменяет CAPTCHA «токенами частного доступа». Используя их, серверы могут запрашивать токены с криптографической подписью, подтверждающие, что пользователь прошел проверку подлинности.

Как и в iOS, Apple заявляет, что эта новая функция появится в macOS Ventura и сейчас внедряется в бета-версии. Параметр будет автоматически включен по умолчанию.

«Fastly и Cloudflare — это две CDN, которые разрабатывают стандарты Privacy Pass и уже сделали доступными свои услуги эмитента. Другие поставщики CAPTCHA, службы веб-хостинга и CDN также смогут запускать эмитентов токенов, которые будут работать с устройствами Apple», — говорится в сообщении Apple.

Как и Apple, Fastly говорит, что Google и Cloudflare также помогли разработать и стандартизировать технологию.

Люди, заботящиеся о конфиденциальности, обеспокоены тем, что происходит с данными, которые они предоставляют для решения CAPTCHA… Людям с настройками просмотра, ориентированными на конфиденциальность, предоставляется множество подсказок, чтобы подумать над этими вопросами — они часто сталкиваются с еще большим количеством CAPTCHA, чем обычные пользователи.

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