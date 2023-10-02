Новые iPhone перегреваются - в Apple назвали причину

Компания обнаружила ошибку в iOS 17, ее обещают устранить в следующем обновлении программного обеспечения.

Среди причин перегрева последних моделей iPhone — ошибка в программном обеспечении и использование некоторых приложений.

Об этом в комментарии Forbes заявили в компании-производителе iPhone Apple.

Так, компания обнаружила ошибку в iOS 17, которая влияет на некоторых пользователей и которую обещают устранить в следующем обновлении программного обеспечения.

Еще одна проблема связана с недавними обновлениями приложений сторонних разработчиков, которые приводят к перегрузке системы. С этими разработчиками уже сотрудничают для устранения неполадок.

Также отмечается, что когда пользователь настраивает новый iPhone и, например, переносит все приложения, фотографии и музыку c предыдущего телефона на новое устройство, оно работает сверхурочно — соответственно, может перегреваться.

Как сообщал Курсор, первые владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max выявили в нем существенный недостаток. Они жалуются , что "титановые" айфоны слишком сильно нагреваются – до 50 градусов и выше. Их буквально сложно удержать в руках.

Этот недостаток проявляется не только во время активного использования или зарядки, но и в покое, когда телефоны просто лежат без дела.

Напомним, эксперты рассказали, почему нужно регулярно снимать чехол со смартфона.

Ранее мы писали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства. Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.