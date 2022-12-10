Пентагон создает засекреченное «облако»: какие компании будут помогать

Пентагон заключил контракты на $9 млрд по облачным вычислениям с Google, Amazon, Microsoft и Oracle.

Об этом сообщает Reuters.

Компании будут работать над созданием крупного общего коммерческого облака во всех областях безопасности для Минобороны США. Отдельные контракты будут действовать до 2028 года. Эти договоренности могут предоставить военным равный статус с частными компаниями.

Отмечается, что партнерство будет способствовать развитию технологий следующего поколения в пользу Министерства обороны США.

Одним из направлений сотрудничества станет научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность по военным программам. Речь идет о создании передовых систем защищенной связи, совместимых с существующими сетями Минобороны США. Упор будет делаться в том числе на технологию 5G.

Как сообщал Курсор, США презентовали новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Церемония состоялась в штате Калифорния. Разработчики новинки утверждают, что стратегический бомбардировщик B-21 Raider стал первым самолетом «шестого поколения».

Контракт на проектирование, испытания и создание современного ударного самолета в мире был заключен в 2015 году. В команду Northrop Grumman входило более 8000 специалистов, среди которых были представители Воздушных сил США.

По имеющейся информации, армия Соединенных Штатов приобретет не менее 100 единиц. Стоимость B-21 Raider предположительно составит около 640 млн долларов.

Новый самолет, по словам разработчиков, будет малозаметным бомбардировщиком двойного назначения, способным нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Воздушные силы США смогут использовать B-21 Raider в пилотируемом и беспилотном режимах.

Также Курсор информировал о том, что армия и флот США собрали данные о своих программах гиперзвуковых ракет во время испытаний на летной базе НАСА Уоллопс в Вирджинии. Военные намерены протестировать соответствующее вооружение.