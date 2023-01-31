Почему нельзя класть телефон возле включенного ноутбука: названы две причины

Специалисты советуют класть смартфон как минимум в метре от ноутбука или персонального компьютера.

Эксперты настоятельно не рекомендуют класть смартфон рядом с включенным ноутбуком.

Портал iTechUA объясняет, к чему может привести столь невинная на первый взгляд привычка.

Мобильный телефон, как известно, является приемопередатчиком, взаимодействующим с базовыми станциями. Он постоянно мониторит станционный сигнал и периодически испускает мощный сигнал связи со станцией. В ноутбуке есть свои антенны, такие как Wi-Fi и Bluetooth, их мощность ниже.

Когда телефон находится рядом с включенным ноутбуком, происходит детектирование электрических колебаний сигналов. В результате за несколько секунд до входящего вызова возникают помехи.

Также от этого смартфон быстрее разряжается. Поэтому специалисты советуют класть смартфон как минимум в метре от ноутбука или персонального компьютера.

Как сообщал Курсор, названы причины, указывающие на необходимость покупки нового смартфона. Средний срок годности любого смартфона составляет примерно 2-4 года. Но иногда возникают непредвиденные причины, влияющие на переход со старого смартфона на новый. В качестве основного фактора называется деградация аккумулятора.

Чаще всего проблемы возникают с аккумулятором. Иногда владелец экстренно меняет батарею или использует внешние аккумуляторы. Но это решение будет временным, и рано или поздно придется покупать новый смартфон.

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