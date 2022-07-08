Физики обнаружили доказательства существования трех невиданных ранее частиц

Три экзотических типа частиц, которые включают в себя две комбинации из четырех кварков, известные как тетракварки, плюс единица из пяти кварков, называемая пентакварком, полностью согласуются со Стандартной моделью, которая существует уже несколько десятков лет и описывает структуру атомов.

Об этом сообщает Universe Today.

Напротив, ученые надеются, что нынешний запуск БАК (Large Hadron Collider, LHC) предоставит доказательства того, что физика выходит за рамки Стандартной модели и объясняет природу загадочных явлений, таких как темная материя. Такие свидетельства могут указывать на новые массивы субатомных частиц или даже на дополнительные измерения в нашей Вселенной.

БАК был остановлен на три года, чтобы модернизировать его системы, чтобы они могли работать с беспрецедентными уровнями энергии. Центр управления CERN гудел, когда БАК начал свой третий запуск сбора и анализа данных.

«Сейчас волшебный момент. У нас только что были столкновения с беспрецедентной энергией, 13,6 тераэлектронвольт, и это открывает новую эру исследований в CERN», — сказала генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

Джанотти сказала, что ученые БАК рассчитывают собрать столько же данных во время этого третьего запуска, сколько они собрали в течение 13 лет во время предыдущих двух запусков коллайдера.

«Это, конечно, увеличит наши возможности для открытий или для понимания фундаментальных законов Вселенной», — сказала она.

27-километровое кольцо из сверхпроводящих магнитов и его детекторы частиц должны работать круглосуточно в течение почти четырех лет во время третьего запуска.

Три новых типа субатомных частиц не совсем открытия уровня Хиггса. Но они предполагают, что БАК находится на пути к обнаружению еще большего количества ранее невиданных строительных блоков Вселенной.

Большой адронный коллайдер сталкивает протоны со скоростями, близкими к скорости света, для изучения комбинаций кварков, известных как адроны.

«Чем больше анализов мы проводим, тем больше видов экзотических адронов мы находим. Мы наблюдаем период открытий, подобный 1950-м годам, когда начали открывать «зоопарк частиц» адронов, что в конечном итоге привело к кварковой модели обычных адронов в 1960-х годах. Мы создаем «зоопарк частиц 2.0», — сказал в пресс-релизе Нильс Тюнинг, координатор по физике детектора коллайдера LHCb.

Представитель БАК Крис Паркс сказал, что изучение новых комбинаций кварков «поможет теоретикам разработать единую модель экзотических адронов, точная природа которых в значительной степени неизвестна». Комбинации из четырех и пяти кварков встречаются гораздо реже, и считается, что они существуют всего мгновение, прежде чем распадаются на разные типы частиц.

Команда БАК проанализировала распады отрицательно заряженных B-мезонов и увидела доказательства существования пентакварка, состоящего из очарованного кварка и очарованного антикварка, а также верхнего, нижнего и странного кварков. Это первый известный пентакварк, в состав которого входит странный кварк.

Два недавно идентифицированных тетракварка включают комбинацию четырех кварков с двойным электрическим зарядом: очарованный кварк, странный антикварк, верхний кварк и нижний антикварк.

Этот тетракварк был обнаружен в сочетании с его нейтральным аналогом, который имеет очарованный кварк, странный антикварк, верхний антикварк и нижний кварк. Ученые заявили, что это первый раз, когда пара тетракварков наблюдалась вместе.

Некоторые теоретические модели представляют экзотические адроны как отдельные блоки тесно связанных кварков. Другие рассматривают их как пары стандартных адронов, которые слабо связаны друг с другом, подобно тому, как атомы связаны друг с другом, образуя молекулы.

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