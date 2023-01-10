У женщин взламывают личные данные вдвое реже, чем у мужчин

Эксперты выяснили, что женщины лучше защищают свои данные, устанавливая надежные пароли на учетных записях.

Новое исследование показало, что вероятность кражи личных данных у женщин в два раза меньше, чем у мужчин.

Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты выяснили, что только у 11% женщин украли личные данные. При этом число мужчин, заявивших о взломе данных, составило 23%.

Оказалось, что женщины гораздо чаще защищают все свои учетные записи в социальных сетях: почти две трети делают это по сравнению с половиной мужчин.

У женщин также гораздо меньше шансов иметь друзей, которых они никогда не встречали, и они менее склонны раскрывать личные данные на публике.

Технические эксперты выяснили, что более двух третей людей обеспокоены тем, что их личные данные были украдены и использованы в мошеннических целях, при этом примерно каждый шестой человек действительно стал мишенью.

Преступники могут использовать украденные данные. Например, те, у кого украли личные данные, рассказали, что мошенники от их имени заказывали товары: мобильный телефон или автомобиль. У 25% пострадавших украденные данные позволили снять деньги с их счетов, а 20% заявили, что на их имя оформлен кредит.

Убытки от кражи личных данных растут каждый год. Особенным спросом у мошенников пользуются идентификаторы карты — это когда преступник использует украденные или поддельные документы для открытия карточного счета на чужое имя или захватывает подлинную учетную запись человека.

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