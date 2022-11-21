Ученые: Марс вскоре уничтожит собственный спутник

У Красной планеты вскоре появятся кольца, как у Сатурна, предполагают ученые.

Ученые считают, что Марс уничтожит собственный спутник Фобос. Обломки небесного тела создадут вокруг «воинственной» планеты кольца, как у Сатурна

Об этом пишет Live Science.

Ученые говорят, что есть признаки того, что Марс негативно влияет на Фобос своей гравитацией. В результате это может привести к тому, что самый большой спутник этой планеты просто развалится на части, а его обломки образуют кольца вокруг Красной планеты.

Отмечается, что у Фобоса нестабильная орбита и он сближается с Марсом со скоростью два метра каждые 100 лет.

Фобос – один из двух спутников Марса. Фобос вращается вокруг Марса на среднем расстоянии 6006 км. Астроном Беван в 1945 году выяснил, что Фобос постепенно сближается с Марсом. Согласно расчетам, столкновение произойдет примерно через 43 миллиона лет, но Фобос разрушится уже через 10-11 миллионов лет.

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