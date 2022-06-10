Ученые NASA собирают свою команду специалистов для изучения НЛО

исследование будет открытым и не секретным. Исследователи под руководством астрофизика Дэвида Спергеля попытаются собрать и структурировать имеющиеся на сегодняшний день данные об НЛО.

Ученые из NASA собирают независимую группу исследователей для изучения неидентифицированных явлений в воздухе (UAP). Важно, что именно так в агентстве обозначают неизвестные летающие объекты.

Об этом сообщает издание The Verge.

Примечательно, что это большое исследование не будет секретным. Обо всех результатах будут говорить общественности. Руководить будет астрофизик Дэвид Спергель. Команда специалистов попытается собрать и структурировать все имеющиеся данные об НЛО, а также выяснить, где их можно встретить в будущем.

В агентстве отметили, что главная цель исследования – защита воздушного пространства. На данный момент нет доказательств того, что НЛО имеют внеземное происхождение.

Кроме того, наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Астрономы называют космическим рассветом тот период в истории ранней Вселенной, когда зажглись первые звезды и свет начал распространяться в пространстве. Этот период последовал за так называемыми Темными веками. Первые звезды были очень массивными и недолговечными, потому что они постоянно взрывались.

Еще напомним, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.

Также Курсор сообщал, что в новый мощный телескоп NASA врезался микрометеороид.