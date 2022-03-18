Ученые создали луноход для перевозки астронавтов

Луноход создан на модульной основе. По словам создателей, конструкцию нужно будет доставлять на Луну с помощью нескольких типов ракет и посадочных модулей.

Ученые из США смогли создать удивительный луноход под названием FLEX. Это специальный аппарат, который может перевозить грузы и астронавтов по поверхности Луны и Марса.

Инженеры собираются помочь ученым из NASA расширить свое присутствие в космосе. Аппарат может перемещать разные типы объектов, если те построены в соответствии с согласованным стандартом размера и формы.

FLEX передвигается полуавтономно, однако есть и удаленное управление. Его также можно модифицировать для полностью ручного управления. Вес устройства примерно 500 килограмм.

По словам создателей, он устойчив к повышенной солнечной радиации, а также к сверхнизким лунным температурам – ниже 130 градусов по Цельсию.

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