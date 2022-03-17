Европа отменила миссию на Марс из-за войны в Украине

Европейская миссия на Марс, которая уже переносилась на 2 года, вновь перенесена минимум на 2024 год из-за военного конфликта между Украиной и россией.

Европа не будет пытаться отправить свой первый марсоход на Марс в этом году из-за вторжения россии* в Украину.

Европейское космическое агентство подтвердило, что приостанавливает на неопределенный срок миссию марсохода ExoMars совместно с партнером — Роскосмосом, российской государственной космической корпорацией. Ранее ЕКА заявляло, что миссия «очень маловероятна» из-за войны россии и Украины.

Основной задачей марсохода было выяснить, была ли на Марсе когда-либо жизнь. Решение о приостановке сотрудничества с Роскосмосом было принято правящим советом ЕКА на заседании, состоявшемся на этой неделе в Париже.

Из-за их соответствующих орбит вокруг Солнца, Марс легко достижим с Земли только раз в два года. Следующий запуск к Марсу состоится в 2024 году. Миссия уже была перенесена с 2020 года из-за пандемии коронавируса и необходимости проведения дополнительных испытаний космического аппарата.

Курсор ранее писал, что американский астронавт вернется на Землю в российской капсуле. Американский астронавт отправится обратно на Землю в российской капсуле, несмотря на опасения, что россия могла отказать ему в возврате из-за политической ситуации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!