Ученые спасли пингвину жизнь благодаря обуви

Животное напоминает боксера, который раскачивается во время выхода на ринг.

Ученые создали специальные сандалии, благодаря которым самка африканского пингвина по кличке Beach Donkey смогла выжить и пройти курс лечения.

Об этом сообщает Gizmodo.

В Аквариуме новой Англии в Бостоне живут несколько африканских пингвинов. Два года назад самке по имени Beach Donkey поставили опасный диагноз – пододерматит. Речь идёт о частом заболевании у морских птиц, которые живут в неволе.

При пододерматите у животных воспаляется стопа, что особенно часто фиксируется среди пожилых птиц. Эта самка является настоящим долгожителем, ибо ей 24 года, но, к сожалению, с возрастом увеличивается количество болезней, в том числе у африканских пингвинов.

Младший ветеринарный врач Мелисса Джоблон рассказала, что хронический пододерматит может прогрессировать и приводить к глубокой инфекции мягких тканей и даже костей. Однако, ученые решили побороться за жизнь Beach Donkey, что им удалось.

В рамках этой спасательной операции эксперты создали специальные сандалии, с помощью которых морская птица свободно перемещается даже во время лечения. По словам персонала аквариума, в этой обуви пингвиниха напоминает боксера, который раскачивается во время выхода на ринг.

Injured African Penguin Can Waddle Like a Champ in New Custom Sandals https://t.co/H6mJW1qmaQ pic.twitter.com/GDqhPdm4oq — Gizmodo (@Gizmodo) October 25, 2022

В процессе лечения животное решили забрать из выставочного вольера, благодаря чему оно свободно перемещалось по океанариуму, попутно встречалось со своими сородичами и с сотрудниками аквариума. В Аквариуме Новой Англии добавили, что забота о здоровье пожилых пингвинов – приоритетная цель. Эти существа находятся под угрозой исчезновения, а потому к ним относятся с особым вниманием и заботой.

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