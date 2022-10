Ученые спасли пингвину жизнь благодаря обуви

Ученые создали специальные сандалии, благодаря которым самка африканского пингвина по кличке Beach Donkey смогла выжить и пройти курс лечения.

Об этом сообщает Gizmodo.

В Аквариуме новой Англии в Бостоне живут несколько африканских пингвинов. Два года назад самке по имени Beach Donkey поставили опасный диагноз – пододерматит. Речь идёт о частом заболевании у морских птиц, которые живут в неволе.

При пододерматите у животных воспаляется стопа, что особенно часто фиксируется среди пожилых птиц. Эта самка является настоящим долгожителем, ибо ей 24 года, но, к сожалению, с возрастом увеличивается количество болезней, в том числе у африканских пингвинов.

Младший ветеринарный врач Мелисса Джоблон рассказала, что хронический пододерматит может прогрессировать и приводить к глубокой инфекции мягких тканей и даже костей. Однако, ученые решили побороться за жизнь Beach Donkey, что им удалось.

В рамках этой спасательной операции эксперты создали специальные сандалии, с помощью которых морская птица свободно перемещается даже во время лечения. По словам персонала аквариума, в этой обуви пингвиниха напоминает боксера, который раскачивается во время выхода на ринг.

