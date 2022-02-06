Ученые выяснили, что мешает формированию планет

Возле молодых звезд образуется протопланетный диск. Из него позже формируются планеты. Но оказалось, что деформация диска может помешать образованию новых объектов.

Ученые обнаружили большое количество протопланетных дисков, которые формируют планеты. Они образуются из излишков материала, которые остается после того, как сформируется звезда. Однако некоторые протопланетные диски имеют искривлённую форму. И вот ученые решили выяснить причину этому.

О новом исследовании сообщает The Astrophysical Journal.

Проблемы с протопланетными дисками могут нарушить процесс образования планеты. Дело в том, что деформация способствует гравитационной нестабильности. Диск начинает нагреваться, а для того, чтобы сформировалась планета, газ должен быть холодным.

Причиной деформаций могут быть гравитационные сдвиги, вызванные другими звездами или космическими объектами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые нашли экзопланету, похожую на Землю строением атмосферы.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты.

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