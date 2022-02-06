Астрономы обнаружили первую черную дыру, которая передвигается

Еще в 2011 году ученые обнаружили событие OGLE-11-0462, при котором свет одной из звезд нашей Галактики вдруг на короткий период времени усилился, а потом ослаб.

Астрономы смогли впервые обнаружить черную дыру, которая может передвигаться. Таких объектов ранее найти не удавалось.

Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

Черная дыра не выпускает никаких объектов за свои пределы, а потому ее невозможно увидеть в телескоп. Однако ученые из Корнеллского университета смогли сделать это при помощи архивных данных космического телескопа Hubble.

Так, ученые проанализировали данные о шести наблюдениях неба в секторе события OGLE-11-0462. Они исключили все возможные объекты, которые могли бы представлять собой линзу, кроме черной дыры.

Как оказалось, эта черная дыра перемещается со скоростью примерно 45 километров в секунду. Такая скорость недостаточна для того, чтобы покинуть диск своей Галактики. Предполагается, что черная дыра движется за счет импульса, который возник в результате взрыва сверхновой.

Ранее Курсор сообщал, что ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты. На данный момент считается, что большинство планет в системе появляется только после рождения звезд. Известно, что Солнце начало гореть 4,6 миллиарда лет назад, а в течение следующего миллиона лет материя вокруг светила сгустилась и возник протопланетный диск — среда, из которой зародились все планеты солнечной системы.



Кроме того, редакция нашего сайта писала, что израильская технология сможет найти отдалённые взрывы звёзд, запускающие гамма-всплески.

Еще напомним, что ученые открыли странную деформированную планету.

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