В Германии представили танк будущего

Инновационный танк от немецкого концерна Rheinmetall был представлен на выставке Eurosatory-2022. Формально этот танк называется Panther KF51 и уже получил звание приемника Leopard 2.

Самой важной частью танка является орудие, представленное 130-мм гладкоствольной пушкой. На танк могут быть установлены дополнительные варианты вооружения для концентрации огневой мощи. В башне танка установлен автомат зарядки, который рассчитан на 20 боеприпасов.

A new #tank for a new era#Rheinmetall presenting #KF51 #Panther at #Eurosatory2022 – a game changer for the battlefields of the futurehttps://t.co/ejKhsQzxiG @cogeseurosatory #Eurosatory #defence #military #army pic.twitter.com/XRbjYsW0w6

— Rheinmetall (@RheinmetallAG) June 13, 2022