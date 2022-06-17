В Германии представили танк будущего

Немецкий концерн Rheinmetall представил на выставке танк Panther KF51, который оснащен 130-мм пушкой и способен функционировать в «жесткой электромагнитной среде».

Инновационный танк от немецкого концерна Rheinmetall был представлен на выставке Eurosatory-2022. Формально этот танк называется Panther KF51 и уже получил звание приемника Leopard 2.

Самой важной частью танка является орудие, представленное 130-мм гладкоствольной пушкой. На танк могут быть установлены дополнительные варианты вооружения для концентрации огневой мощи. В башне танка установлен автомат зарядки, который рассчитан на 20 боеприпасов.

Защита Panther KF51 представляет собой сочетание пассивной, активной и реактивной защиты. По данным Rheinmetall, танк предназначен для работы в жесткой электромагнитной среде, обеспечивая полную защиту от киберугроз.

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