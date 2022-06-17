В Германии представили танк будущего

Инновационный танк от немецкого концерна Rheinmetall был представлен на выставке Eurosatory-2022. Формально этот танк называется Panther KF51 и уже получил звание приемника Leopard 2.
Самой важной частью танка является орудие, представленное 130-мм гладкоствольной пушкой. На танк могут быть установлены дополнительные варианты вооружения для концентрации огневой мощи. В башне танка установлен автомат зарядки, который рассчитан на 20 боеприпасов.
A new #tank for a new era#Rheinmetall presenting #KF51 #Panther at #Eurosatory2022 – a game changer for the battlefields of the futurehttps://t.co/ejKhsQzxiG @cogeseurosatory #Eurosatory #defence #military #army pic.twitter.com/XRbjYsW0w6
— Rheinmetall (@RheinmetallAG) June 13, 2022
Защита Panther KF51 представляет собой сочетание пассивной, активной и реактивной защиты. По данным Rheinmetall, танк предназначен для работы в жесткой электромагнитной среде, обеспечивая полную защиту от киберугроз.
Курсор ранее писал, что израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему. Система GREEN LOTUS предназначена для обеспечения как высокоэффективных противоракетных, артиллерийских и минометных возможностей (C-RAM), так и возможностей наблюдения за воздухом и землей.
Также сообщалось, что управление инноваций Израиля проведет специальную демонстрацию новой технологии беспилотников. Innovation Authority продемонстрирует новую технологию беспилотных почтовых ящиков, доставляющих ящики в распределительный центр.
Кроме того, Израиль представил новый роботизированный боевой автомобиль BLR-2. Автомобиль оснащен платформой типа BLR-2, 30-мм автономной башней, разработанной Управлением танков и БТР, системой активной защиты «Железный кулак» компании Elbit, системой контроля огня и управления полетами, роботизированным автономным комплектом, а также системами оповещения.