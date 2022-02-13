В США создали первого в мире робота, который умеет менять форму

Ученые смогли создать робот на основе японской техники киригами, который благодаря этой технологии может легко менять свою форму а потом возвращаться к исходному состоянию.

Ученые из Вирджинского технологического института в США изобрели робота, который может менять свою форму без вмешательства человека. Материалы робота были разработаны на основе японского искусства киригами, которое предполагает использование ножниц для изготовления бумажных изделий.

Разработчики видели задачу в том, чтобы создать материал, способный менять форму, сохранять ее, а затем возвращаться в исходную конфигурацию. Техника киригами помогла создать структуру с повторяющимся геометрическим узором.

Затем для робота был создан экзоскелет из специального сплава с низкой температурой плавления. Ученые также добавили в материал робота мягкий нагреватель.

Последующие эксперименты подтвердили, что полученный материал может стать основой любой геометрической формы, от шара до цилиндра.

Курсор ранее писал, что границы США будут охранять боевые роботы-собаки. Сотрудникам пограничной службы США приходится сталкиваться с пересеченной местностью, высокой температурой и влажностью, а также с опасными преступниками — торговцам людьми, контрабандистами и беглецами.

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