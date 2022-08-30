Viber запускает услугу денежных переводов: подробности

Пилотный проект будет запущен в Германии и Греции., позже услуга станет доступна пользователям из других стран мира.

В скором времени пользователям Viber станет доступна услуга денежных переводов. Она будет запущена мессенджером в партнерстве с компанией Rapyd.

Об этом сообщает портал ProstoMOB.

Отмечается, что руководство Rakuten Viber договорилось об интеграции лицензированных финансовых технологий Rapyd непосредственно в мессенджер. Благодаря этому японская компания сможет начать работу на мировом рынке цифровых платежей.

«Для хранения пользовательских средств в Viber будут использоваться мобильные кошельки с IBAN. Переводить деньги друг другу юзеры смогут без комиссии. На первых порах осуществлять денежные переводы можно будет только в евро. Впоследствии в Viber появится поддержка других валют», — говорится в материале.

По информации издания, пилотный проект будет запущен Viber и Rapyd в Германии и Греции. Позже услуга денежных переводов станет доступна пользователям из других стран мира.

«Согласно прогнозу, к 2026 году свыше 70% владельцев смартфонов со всего мира будут пользоваться одноранговыми мобильными платежами», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, эксперты подробно пояснили, к каким последствиям может привести постоянно включенная функция «Передача данных», и неважно — это при включенном Wi-Fi, или ночью.

В первую очередь важно понимать, что активированный мобильный интернет – это один из мощных «поглотителей» зарядки телефона. Работа этой функции в постоянном режиме садит батарею намного быстрее, что не только грозит отключением телефона в самый неподходящий момент, но и расходует ресурс батареи.

Даже если телефоном не пользоваться и не получать уведомлений из социальных сетей, то все равно приложения постоянно обновляются при включенном мобильном интернете, а некоторые программы продолжают работать в фоновом режиме и обмениваются данными с сервером.

Также Курсор писал о том, как извлечь золото из старого смартфона.