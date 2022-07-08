Гороскоп на 8 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Главное, не пугайтесь того, что можете услышать от близких. На все нужно реагировать адекватно.

ОВЕН — Колесо Фортуны

Овнам гороскоп на завтра предвещает новые приключения и неожиданные новости, которые сперва могут выбить из привычной жизненной колеи, но при этом они прольют свет на ближайшее будущее. Карты Таро советуют в пятницу стараться следовать своей судьбе и не торопить события, так как наступает светлая полоса в жизни. Но события должны следовать своим чередом, иначе вы можете спугнуть удачу.

ТЕЛЕЦ — Верховная Жрица

Тельцы 8 июля должны проявлять выдержку, спокойствие и лояльность в любых неожиданностях. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в ход событий, не следует рулить везде по-своему и уж точно не надо грубо высказываться о ком-либо. Ошибки, допущенные в этот день, могут отражаться в вашей дальнейшей жизни еще очень долго.

БЛИЗНЕЦЫ — Повешенный

Карта символизирует внутреннюю свободу человека: от обязательств, от жизненного бремени, от переживаний и ненужных связей. Гороскоп на пятницу указывает на то, что пора разорвать какие-то цепи, которые вас сковывают изо дня в день. Жизненная ситуация постоянно меняется, и вы ничего не сможете с этим сделать, просто принимайте все так, как оно есть.

РАК — Двойка Жезлов

Ракам 8 июля представится возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что вы столкнетесь с трудной ситуации, исход которой будет зависеть только от ваших действий. Что будет дальше – никто не может наверняка знать, но вам нужно четко понимать, что вся ваша жизнь пребывает только в ваших же руках..

ЛЕВ — Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро советует Львам 8 июля быть более сдержанными и тактичными, так как происходящие вокруг события сулят вам сегодня излишнюю возбудимость. Зачастую ваша же нетерпимость и вспыльчивость мешают вам грамотно поступать в той или иной ситуации.

ДЕВА — Четверка Кубков

Четверка Кубков предупреждает Дев о том, что день будет весьма полезным, однако в то же время и далеко не легким. Что-то заставит вас сегодня серьезно задуматься о назревающих в жизни проблемах. Обратите внимание на тот момент, что вы сами кузнец своего счастья и перестаньте слепо рассчитывать на чью-то помощь. Гороскоп на пятницу говорит о том, что вам необходимо внутреннее уединение.

ВЕСЫ — Десятка Кубков

Весы 8 июля проведут день в полном комфорте и гармонии: с близкими, с окружением и даже с самим собой. Возможно, случится то, что заставит вас посмотреть на жизнь под совершенно другим углом. При этом, скорее всего, предсказания могут касаться личной стороны жизни. У вас в душе появятся столь долгожданные мир и комфорт, которых ранее так остро не хватало.

СКОРПИОН — Дама Денариев

Королева или Дама Денариев – образ женщины, которая добивается прежде всего общественного признания и уже затем семейного благополучия. Это в некой мере отбросит тень влияния и на Скорпионов: вы будете слишком озабочены работой, и совершенно прекратите замечать личные проблемы. Однако, как пророчит гороскоп на завтра, это может оказаться правильным решением.

СТРЕЛЕЦ — Четверка Мечей

Стрельцы 8 июля будут вынуждены начать борьбу за свое место под солнцем. Вам придется драться словесно и доказывать свою правоту для того, чтобы не пострадала собственная репутация. Возможно, виной всему – необдуманные и легкомысленные поступки, которые вы совершили ранее. Гороскоп по картам Таро рекомендует в этот день вам хорошенько обдумать каждый свой шаг и действовать очень осторожно, иначе можете пострадать от собственной резкости.

КОЗЕРОГ — Король Кубков

Карта Король Кубков олицетворяет ваше стремление к приобретению трансцендентного опыта, к освобождению от пут сознания и мистическому единению с вселенной, которая приготовила для вас яркий и незабываемый сюрприз. Существует вероятность, что ваша жизнь круто изменится, однако вам стоит приложить к этому определенные усилия.

ВОДОЛЕЙ — Четверка Жезлов

Водолеям 8 июля предстоит переделать массу важной работы, которая даст старт для начала нового этапа в жизни. Эта карта является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, которые готовы идти напролом ради своего счастья. Гороскоп на сегодня означает, что и на вашу улицу пришел праздник.

РЫБЫ — Дама Жезлов

Карта символизирует доверие к себе, мир с самим собой и душевную гармонию. Сегодня Рыбы – открыты новому и легки на подъем. Возможно, даже стоит проявить инициативу и она найдет широкий отклик у окружения и будет высоко оценена кем-то свыше. Помните, даже самые авантюрные предложения могут оказаться весьма полезными и стоящими.