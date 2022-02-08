Тысячи людей вышли на антиправительственные митинги после военной операции в Шхеме

Тысячи палестинских арабов вышли на протесты, посвященные трем убитым террористам в Шхеме. Протестующие призывают к мести за убитых и скандируют слоганы ХАМАСа.

Тысячи палестинских арабов приняли участие в похоронах трех подозреваемых в терроризме, убитых израильскими войсками из засады сегодня в Шхеме.

Об этом пишет Times of Israel.

«Кровью и духом мы искупим тебя, о мученик!» — скандируют скорбящие.

קריאות בהלוויתם של שלושת ההרוגים בשכם: «נקמה, נקמה, סראיא וקסאם» (הזרועות הצבאיות של הג’יהאד האיסלאמי וחמאס בהתאמה) pic.twitter.com/irwA1vH9hL — Nurit Yohanan (@nurityohanan) February 8, 2022

Желтые флаги, связанные с правящей ПА партией ФАТХ, украшают процессию наряду с зелеными знаменами, связанными с террористической группой ХАМАС.

אלפי משתתפים בלוויית המחבלים שחוסלו בשכם. בכלי התקשורת נפוצו קריאות ליום זעם מחר ברמאללה ולעימותים במוקדי החיכוך@HaimOmri pic.twitter.com/2ecuGggnYB — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2022

«Бригады! Кассам! Месть! Месть!» скандируют палестинцы в другом ролике, распространенном в социальных сетях, имея в виду вооруженные крылья «Исламского джихада» и ХАМАС соответственно.

Курсор ранее писал, что стали известны подробности устранения трех террористов в Шхеме. В полиции сообщили, что открыли ответный огонь по террористам после того, как преступники попытались атаковать силы безопасности Израиля из своего автомобиля.

Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

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