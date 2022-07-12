Администрация Байдена обвиняет рф в антисемитизме и эксплуатации страданий евреев

В досье Госдепартамента США говорится, что россия* наносит ущерб борьбе с антисемитизмом.

В резкой форме администрация президента США Джо Байдена обвинила правительство россии* в антисемитизме и использовании страданий евреев, заявив, что развязанная россией война против Украины является операцией по «деназификации».

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Для достижения своих хищнических целей кремль использует страдания и жертвы всех тех, кто пережил Вторую мировую войну и пережил Холокост. При этом кремль отвлекает от критически важных глобальных усилий по борьбе с антисемитизмом и вместо этого пропагандирует одну из самых коварных форм антисемитизма — искажение Холокоста», — говорится в досье Госдепартамента.

Досье было обнародовано в преддверии неформального заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, которое рф созвала для того, чтобы поддержать свое заявление о денацификации.

В досье Госдепартамента цитируются историки и учреждения памяти о Холокосте, в том числе Яд ва-Шем, израильский мемориал Холокоста и Мемориальный музей Холокоста США, которые осуждают заявления о денацификации как фиктивные.

«кремль ложно утверждает, что худшие нацисты на самом деле были евреями, и стремится преуменьшить роль антисемитизма в нацистской идеологии», — говорится в досье.

В документе содержится ссылка на широко дискредитированное заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова о том, что «самые большие антисемиты — евреи».

В заключении документа говорится, что россия наносит ущерб борьбе с антисемитизмом: «В связи с ростом антисемитизма во всем мире крайне важно, чтобы все обратили внимание на этот особенно пагубный вид российской дезинформации».

Ранее Курсор писал, что 92 конгрессмена США подписали обращение Байдену с требованием усилить борьбу с антисемитизмом. Американские сенаторы обратились к Белому дому с призывом усилить меры по противодействию преступлениям на почве антисемитизма, захлестнувших всю страну.

Также наша редакция сообщала, что Кнессет проголосовал за принятие определения антисемитизма IHRA. Определение IHRA определяет различные антисемитские высказывания и действия, в том числе отрицание Холокоста, отказ еврейскому народу в праве на самоопределение и сравнение современной политики Израиля с политикой нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Напомним, что названы самые враждебные к евреям страны в Европе. Новое исследование изучило 12 стран, где проживает большинство евреев в Европе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!