Израильтянину-беглецу, причастному к тройному убийству, предъявлено обвинение

Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение Голану Авитану в связи с его побегом из Израиля во время судебного разбирательства. Авитана обвиняли в трех убийствах, но ему удалось бежать и добраться до Марокко, где он был арестован за хранение поддельного паспорта.

В понедельник, 5 сентября, утром окружная прокуратура Тель-Авива представила в магистратский суд города обвинительный акт против 54-летнего Голана Авитана за то, что он бежал из страны в разгар судебного процесса по делу о трех убийствах.

Об этом сообщает Mako.

Издание отмечает, что Авитан, как утверждается в обвинительном заключении, был освобожден в рамках дела о домашнем аресте в электронных наручниках после того, как он и его сообщники внесли 12 миллионов шекелей наличными в казну суда в качестве условия его явки на слушания.

«10 октября 2018 года Голан … с одобрения суда вышел на лечение в клинику в Ашдоде. Он остановился возле стоявшего там автомобиля, сел в него и скрылся. Авитану удалось бежать из страны неизвестным маршрутом, который остается загадкой. Ходят слухи о его побеге на яхте на Кипр , оттуда в Испанию и затем на грузовом судне в Марокко без штампа в паспорте, чтобы по его стопам не пошли», — напоминает издание.

Отмечается, что Авитан был арестован в Марокко около трех лет назад и предстал перед судом после получения поддельного марокканского паспорта и гражданства, которое он приобрел у сети израильских преступников, занимавшихся подделкой марокканских паспортов и гражданства.

После того, как он отбыл свой срок, несколько недель назад Голан был депортирован из Марокко в Израиль. В обвинительном заключении ему инкриминируется побег, нарушение правопорядка и воспрепятствование правосудию. Суд над ним должен продолжиться в течение следующего месяца.

Адвокаты подозреваемого заявили, что Авитан «возьмет на себя ответственность за ошибку, которую он совершил, сбежав с судебного процесса, однако будет всячески бороться против инкриминируемых ему обвинений».

Как сообщал Курсор, 54-летний израильский беглец Голан Авитан, обвиняемый в убийстве трех человек в 2003 году, избежавший домашнего ареста в 2018 году и бежавший в Марокко, был арестован в конце августа после приземления в аэропорту Бен-Гурион.

Ранее Курсор писал о том, что суд отклонил апелляцию израильтянки, осужденной за наркотики в ОАЭ.