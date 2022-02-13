Гибель строителя в Пардес-Хана: появились подробности

Аварии с кранами являются второй по распространенности причиной смерти среди строительных рабочих в Израиле, наиболее распространенной причиной смерти являются падения с высоты из-за некачественных и небезопасных строительных лесов.

44-летний палестинский рабочий погиб в воскресенье на строительной площадке в Пардес-Хана. Он работал на крыше строящегося дома, когда его задела стрела потерявшего равновесие автокрана. Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Согласно предварительному расследованию, тяжелая стрела крана, которая была прикреплена к платформе грузовика, вывела грузовик из равновесия, он опрокинулся и упал на строящееся здание, а стрела крана упала на рабочего. Строитель скончался на месте происшествия, парамедикам оставалось только констатировать его смерть.

Полиция задержала для допроса бригадира строителей, водителя крана и человека, ответственного за безопасность.

Ранее редакция Курсора сообщала, что два человека из Нижней Галилеи отравились угарным газом. двое жителей местного совета Буэйна-Нуджидат в Нижней Галилее сегодня утром прибыли в государственную больницу «Пориа», которая находится между Тверией и поселком Пория-Илит, после отравления угарным газом. Предполагается. что они пытались обогреть свой дом.

Кроме того, наш сайт писал, что в результате взрыва автомобиля между Рамлой и Лодом погибло два человека. Двое мужчин в возрасте 30 лет были убиты в результате взрыва автомобиля на дороге, ведущей в район Дахмаша между Рамлой и Лодом.

Еще напомним, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение.

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