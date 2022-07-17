Израильтянин обвиняется в покушении на сестру «из-за ее образа жизни»

Подсудимый обвиняется в покушении на убийство, похищении с целью убийства, угрозах и использовании транспортного средства для совершения преступления.

В воскресенье мужчине было предъявлено обвинение в похищении своей сестры и попытке сжечь ее. Его брат также является подозреваемым по этому делу, но полиция не смогла найти и арестовать его.

Согласно обвинительному заключению, два брата с юга Израиля насильно затащили женщину в багажник автомобиля. Они отвезли сестру в пещеру, где уложили ее на деревянные доски и облили бензином с целью поджечь, поскольку были недовольны ее образом жизни.

Братья, обоим по 20 лет, похитили свою сестру из дома матери в прошлом месяце. Отведя ее в пещеру, они сказали ей, что намерены убить ее либо поджогом, либо ножом.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что израильские чиновники считают, что ночное столкновение в Газе не приведет к эскалации конфликта.

Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС обвинил Израиль в запугивании невинных людей.

Еще напомним, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел.