Израильтянин обвиняется в покушении на сестру «из-за ее образа жизни»

В воскресенье мужчине было предъявлено обвинение в похищении своей сестры и попытке сжечь ее. Его брат также является подозреваемым по этому делу, но полиция не смогла найти и арестовать его.
Согласно обвинительному заключению, два брата с юга Израиля насильно затащили женщину в багажник автомобиля. Они отвезли сестру в пещеру, где уложили ее на деревянные доски и облили бензином с целью поджечь, поскольку были недовольны ее образом жизни.
Братья, обоим по 20 лет, похитили свою сестру из дома матери в прошлом месяце. Отведя ее в пещеру, они сказали ей, что намерены убить ее либо поджогом, либо ножом.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что израильские чиновники считают, что ночное столкновение в Газе не приведет к эскалации конфликта.
Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС обвинил Израиль в запугивании невинных людей.
Еще напомним, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел.