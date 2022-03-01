Лапид: Израиль поможет устранить повреждения мемориала Холокоста в Бабьем Яру

Яир Лапид заявил, что осуждает ущерб, нанесенный мемориалу Бабий Яр, однако он не решился публично заявлять, что именно Россия виновна в этой трагедии.

Министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что Израиль поможет исправить любой ущерб, нанесенный мемориалу Холокоста Бабий Яр в Киеве в результате недавнего российского удара по близлежащей телевизионной вышке.

В своем заявлении Лапид сказал, что Израиль «осуждает ущерб», нанесенный мемориалу Бабий Яр и близлежащему еврейскому кладбищу, но воздерживается от того, чтобы назвать Россию виновной в этом.

«Мы призываем защищать и почитать священное место», — говорит Лапид.

«По указанию министра иностранных дел Лапида посол в Киеве находится в контакте с управляющими этого места, и, когда это будет возможно, мы поможем устранить повреждения», — говорится в сообщении министерства.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

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В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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