Жителя Гиват-Ады задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

Мужчина из Гиват-Ады, что в Хайфском округе, хранил у себя дома также боеприпасы и фейерверки. Полиция выявила незаконное оружие и арестовала. В скором времени его содержание под стражей могут продлить.

39-летний житель Гиват-Ады был арестован по подозрению в хранении оружия и боеприпасов. Полиция обнаружила у него дома пистолет, боеприпасы и фейерверки.

Позже подозреваемый будет доставлен в суд в Хадере с ходатайством о продлении его содержания под стражей.

Ранее Курсор сообщал, что в Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией. Еврей-израильтянин получил ранения средней тяжести после того, как его сбил арабский водитель в районе Шейх Джарра-Шимон Хацадик в восточном Иерусалиме в субботу вечером, вскоре после столкновений между евреями и арабами и полицией в этом районе.

Кроме того, мы писали, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение. Стало известно о том, что в результате стрельбы был ранен 25-летний житель Ор-Акивы. На место была вызвана бригада МАДА. После оказания необходимой медицинской помощи, парамедики доставили пострадавшего в медицинский центр «Гилель Яффе» в Хадере.

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