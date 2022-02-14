Полиция арестовала подозреваемых в поджоге дома в Шимон а-Цадик

Представитель полиции сообщил об успехах в расследовании поджога коктейлем Молотова дома в Шимон а-Цадик — двух подозреваемых поймали и в данный момент они находятся на допросе в ШАБАК.

В выходные были арестованы двое подозреваемых в использовании бутылки с зажигательной смесью для поджога дома в Шимон а-Цадик.

Об этом пишет HebrewOneBlog.

Двое подозреваемых, которые также были причастны к другим серьезным преступлениям, были арестованы после различных тайных расследований, проведенных Центральным округом Иерусалима в сотрудничестве с Общими силами безопасности.

Двое подозреваемых в возрасте около двадцати лет были доставлены на допрос в ШАБАК.

В результате обыска в доме одного из подозреваемых было изъято около восьми бутылок с зажигательной смесью, маски и перчатки.

В полиции сообщили, что расследование продолжается.

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