На севере страны арабы-бедуины украли из израильского музея 10 единиц оружия

Израильский музей бригады Голани подвергся нападению грабителей. Шесть арабских жителей Това Зангариа были арестованы в результате погони.

Арабо-бедуинские воры ворвались в израильский музей бригады Голани на севере страны и украли 10 единиц оружия.

Об этом пишет Израиль | Медиа Архив.

Старые винтовки и пистолеты, гранатомёты, не способные стрелять, были украдены с мемориала Голани. Шесть арабских жителей Това Зангариа были арестованы в результате погони.

Курсор также писал, что появились подробности взрыва автомобиля в Ашкелоне. Жертвой взрыва автомобиля со смертельным исходом в южном городе Ашкелон оказался Ави Биттон, высокопоставленная фигура в местном преступном клане. Биттону было 42 года, он был членом преступного клана Шалома Домрани.

Кроме того, арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары. Семейная пара во время возвращения ночью в Иерусалим, была атакована камнеметателями в пункте назначения Исауи и лишь чудом избежала смерти.

Также сообщалось, что жителя Гиват-Ады задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Мужчина из Гиват-Ады, что в Хайфском округе, хранил у себя дома также боеприпасы и фейерверки. Полиция выявила незаконное оружие и арестовала. В скором времени его содержание под стражей могут продлить.

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